Evropske filme gledamo le Evropejci

Evropejci smo zelo ponosni na evropsko filmsko produkcijo, a to še ne pomeni, da kakovost evropskih filmov prepoznajo tudi na drugih celinah. Po podatkih Evropskega avdiovizualnega observatorija jih skoraj izključno gledajo – Evropejci. Lani je bilo namreč okoli 90 odstotkov vstopnic zanje prodanih v Evropi in 68 odstotkov na drugih trgih.

Najbolj priljubljeni so bili francoski filmi, naša severna soseda Avstrija je ena redkih držav, ki je v tujini s svojimi filmi močnejša kot na domačem trgu. Samo za filme z Irskega in Islandije ter iz Združenega kraljestva, Belgije in Avstrije se več kot polovico vstopnic proda zunaj meja omenjenih držav. Za primerjavo: 12 odstotkov vstopnic za slovenske filme prodajo v tujini. Kar je enako kot pri poljskih filmih in le za nekaj odstotnih točk več kot pri filmih iz Litve (sedem odstotkov) in Turčije (štirje odstotki), ki je tako pristala na samem dnu lestvice.

Dvanajst odstotkov vstopnic za slovenske filme se proda zunaj meja naše države.

Sicer se je razen med pandemijo število evropskih filmov, predvajanih v kinematografih po vsem svetu, v zadnjem desetletju vztrajno povečevalo in leta 2023 doseglo več kot 3300 filmov. Čeprav je število gledalcev evropskih filmov upadlo in ostalo 35 odstotkov pod povprečjem pred pandemijo, tržni delež evropskih filmov v svetovnem številu gledalcev v zadnjih letih ostaja stabilen pri petih do 10 odstotkih. Je pa manj filmov, ki so dosegli več kot milijon gledalcev, in to za 43 odstotkov v primerjavi z leti pred pandemijo. Leta 2023 se je le 41 filmov približalo tej meji. Med njimi so Lucy (Francija, 2014), Paddington (Velika Britanija in Francija, 2014), Paddington 2 (Velika Britanija in Francija, 2017), Ugrabljena 3 (Francija, 2014) ter Valerian in mesto tisočerih planetov (Francija, 2017).

Med najbolj gledanimi je tudi Paddington.

41 FILMOV se je približalo meji milijon gledalcev.

Raziskava še kaže, da so animirani filmi mednarodno uspešnejši kot igrani in dokumentarni. Če bi upoštevali le gledanost izvoženih, so animirani filmi leta 2023 predstavljali polovico od 10 najboljših evropskih filmov in zasedli prvi dve mesti. Zanimivi so tudi podatki o priljubljenosti filmov po posameznih državah. V Turčiji je delež predvajanih evropskih filmov največji med vsemi evropskimi državami. Znaša kar 59 odstotkov, tudi po zaslugi velike priljubljenosti domače produkcije. Na drugem mestu je Francija (42 odstotkov) in na tretjem Poljska (37 odstotkov). Slovenija je nekje v drugi polovici držav, in sicer z 22-odstotnim deležem. Odstotek predvajanih evropskih filmov je najnižji na Portugalskem (12 odstotkov), Cipru (10 odstotkov), Irskem (osem odstotkov) ter v Združenem kraljestvu (sedem odstotkov).