Z zaposlitvijo invalidov kar po domače?!

»Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prijavilo sum poneverbe dokazila v okviru javnega razpisa. Pričakujemo, da bo Policijska uprava (PU) Maribor izvedla postopke v skladu s svojimi pristojnostmi.« Tako uradni govorci resornega ministrstva komentirajo prijavo, ki so jo podali proti zavodu Kocljevina iz Prosenjakovcev in njihovim odgovornim osebam, osumljenim, da so po domače ravnali z okoli 200 tisoč evri, ki sta jih proračun Evropske unije in slovensko ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenila zavodu za usposabljanje in zaposlovan...