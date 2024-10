Srbija žaluje! Z balkona padel otrok (2) in umrl: skrušeni starši objavili osmrtnico (VIDEO)

Leto in pol star Ali naj bi bil doma s starši, ko je padel iz 4. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe v Novem Pazarju.

Malček se je pri padcu hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bližnjo bolnišnico. Od tam so ga želeli prepeljati v beograjsko bolnišnico, a je sinoči med prevozom umrl. Srbski mediji pišejo, da so se zdravniki tri ure borili za življenje dečka, a zaman.

Osmrtnica FOTO: Zaslonski Posnetek

Kot danes poročajo srbski mediji, je tragedija močno pretresla malčkovo družino, sorodnike in prijatelje pa tudi stanovalce.