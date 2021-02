Srb pred otrokom v stanovanju ubil žensko

Srbska državljanka je bila ustreljena je v švicarskem Winterthuru, policija pa je že aretirala 76-letnega Srba, poroča švicarski Blick. Umorjena ženska je imela dve leti starega otroka, ki je bil v času zločina v stanovanju. Žensko so popoldne našli v stanovanju s strelnimi ranami.



Po poročanju švicarskih medijev so sosedje videli, kako so v policijsko marico strpali plešastega moškega. »Bila je čudovita mati, to je grozno,« je dejala ena od sosed in dodala, da moškega, ki je bil aretiran, ne pozna, en sosed pa je menda slišal, kdaj se je zločin zgodil. »Slišal sem strel, bil sem prestrašen.«



Preiskava še poteka, policija pa še ni seznanjena z motivom tega kaznivega dejanja.

