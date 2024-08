Sramota na Hvaru! Surovo pretepli Jamajčana, ki ga tam vsi poznajo

Na Hvaru je bil napaden Jamajčan Raymond, ki že leta živi in ​​dela na tem otoku, poleg tega je hrvaški zet, saj se je poročil z domačinko, piše Slobodna Dalmacija.

S karibskega otoka je prišel na Jadran, a »tujec je povsod tujec«. Žal je Raymond na lastni koži izkusil, kako zna Hvar ravnati s prišleki. Napadli naj bi ga štirje mladeniči, nakar se je zatekel v restavracijo, kjer so gostje situacijo pomirili in poklicali policijo. Ta je napadalce privedla na zaslišanje.

»Kriv je alkohol«

Da gre za klasično »pijansko« težavo, je neuradno povedal g. Ivica Bilandžić, lastnik restavracije Grande Luna, kjer dela pretepeni Jamajčan.

»Nihče ne ve, kaj se je pravzaprav zgodilo. Bila je pijanska afera. Fantje, ki delajo pri mojem prijatelju Šegi, so ves dan proslavljali in popivali. Ko so se vračali domov, so nekaj navrgli Raymondu, ta se jim je smejal ali nekaj odgovoril, nato so se sprli in Raymond se je zatekel v restavracijo. Hude krvi ni,« je rekel.

Šef domnevnih napadalcev, Dušan Šega, je povedal: »Kot delodajalec lahko rečem, da so to zlati fantje. Tega nisem pričakoval od njih, vendar se je to zgodilo zunaj delovnega časa, na kar ne morem vplivati. V vsakem primeru morajo vsi, ki nosijo mojo uniformo, upoštevati zakon.«

Šef meni, da je največja žrtev on sam

»Tisti dan so se sproščali po delovnem času in praznovali praznik, kar počnemo vsi. Pa sem jim rekel, naj gredo po proslavi mirno domov, da ne bo težav, ker sem videl, da so pili. Vse to je bilo po mojem v mejah normale,« je zatrdil.

»Žal mi je Raymonda, ker na Hvaru uživa sloves spodobnega človeka. Alkohol je bil vpleten, majhna provokacija je pripeljala do situacije, ki je nihče ni potreboval, še posebno ne jaz, ker so to fantje, ki so mi zvesti in nikoli niso naredili niti enega problema,« pravi.

Najbolj ga je prizadelo, »ker gre za ljudi, ki nimajo niti enega madeža na ugledu,« je dejal. »Že dva dni sem doma, ker me je sram, da je prišlo do takšne situacije,« je povedal Šega.

Policija ustrezno ukrepala

Dogodek so potrdili tudi na splitsko-dalmatinski policijski upravi. »Policisti Policijske postaje Hvar so zaključili kriminalistično preiskavo štirih oseb, in sicer 29-letnika, 28-letnika, 26-letnika in 22-letnika, zaradi suma storitve prekrška zoper javni red in mir.«

Osumljeni so, da so v torek, 6. avgusta, okoli polnoči v vinjenem stanju na Hvaru fizično napadli in lažje poškodovali 41-letnega tujca, ki na Hrvaškem začasno biva. Vse štiri moške so prijeli in jih privedli na policijsko postajo, 28-letnika, 26-letnika in 22-letnika so pridržali, dokler učinki opojnega sredstva ne popustijo, 29-letnik je bil izpuščen na prostost in mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi približevanja in navezovanja stikov z oškodovancem.

Zoper njih bo podan obdolžilni predlog, so še sporočili s policije.