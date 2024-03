Spregovorili sorodniki para, ki je skočil s stolpnice: »Samo do trgovine ji je pustil iti«

Primer mladega zakonskega para v Novem Sadu, ki je zagrešil, kot sumijo, umor dveh otrok, nato pa naredil samomor s skokom s stolpnice, je povzročil veliko zaskrbljenost javnosti.

Naj vas spomnimo, mladi zakonski par M.P.S. (23) in L.P.S. (25) je v petek naredil samomor s skokom s stavbe. Potem ko je policija ugotovila njuno identiteto, pa se je razkrila nova grozljivka. Ko so policisti prišli do hiše, kjer sta zakonca živela, so našli mrtvi trupli dveh dečkov, starih eno in tri leta. Trupla malčkov so poslali na obdukcijo, v njihovih telesih pa so našli nekatere sumljive snovi, točen vzrok smrti pa še ni javno objavljen.

Na stenah v hiši, kjer je par živel z otroki, so našli egipčanske simbole. Simbole naj bi našli v dnevni sobi, v sobi, kjer sta spala, pa sta bili zakonska postelja in otroška posteljica. Že od vsega začetka se je ugibalo, ali je mlad par vrsto let član sekte.

Pred okoli sto sorodniki in prijatelji ob spremljavi cerkvenega pevskega zbora so mamo M.P.S. in njena dva sinova pokopali na lokalnem pokopališču v Bačkem Petrovcu. Njeni svojci so bili neutolažljivi, kot je bilo slišati po pogrebu, pa za tragedijo krivijo moža in očeta otrok.

Vsega je on kriv

Tiho in med seboj so najbližji dejali: »Vsega je on kriv,« in pri tem mislili na njenega moža. »Bila je dobro dekle, a jo je odvlekel stran od družine in se z njimi samo prepiral. Vidite torej, da tudi z družino ni bil v dobrih odnosih,« skozi solze pripovedujejo svojci.

Šla je samo v trgovino

»Ljudje so vedeli, da lahko gre najdlje do trgovine. Z otroki se je ravnokar igrala na dvorišču najete hiše. Bila je skrbna mati in ne moremo verjeti, da je bila to njena krivda. Na otroke ne bi staknila roke. To je njena kri, naša kri ... « dodaja sorodnica mlade mame v solzah in nadaljuje, da vsa družina sumi, da jo je obnorel in morda celo prisilil v vse to.

»Kolikor vemo, ji ni dovolil niti zaposlitve. Ko je njen prvi sin dopolnil eno leto, bi lahko začela delati, mali pa bi lahko šel v vrtec. Groza! Takšne tragedije pretekle generacije ne pomnijo. Velik greh je narediti samomor, kaj šele škodovati otrokom. Naj jim Bog pomaga,« je še povedala, poroča informer.rs.