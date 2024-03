Specialiteta je bila usodna za osem otrok in žensko

Opevana specialiteta se je znova izkazala za usodno: na Zanzibarju, priljubljeni turistični destinaciji tudi med Slovenci, se je z mesom morske želve usodno zastrupilo devet ljudi, še 78 pa jih je na zdravljenju v bolnišnici. Med smrtnimi žrtvami je kar osem otrok.

Tragedija je pretresla severni otok Pemba, po znanih podatkih so vsi zastrupljeno meso zaužili v torek. Ob čedalje izrazitejših simptomih, ki so izbruhnili kmalu po zaužitju specialitete, so oboleli poiskali pomoč v bolnišnici v mestu Mkoani, nekaterim pa kljub večdnevnemu trudu zdravnikov ni bilo več pomoči.

Zadnja žrtev, ženska in mati enega od otrok, je umrla v petek, preostali ostajajo na zdravljenju. Ali je še kdo v kritičnem stanju, ni znano, oblasti pa so na otok Pemba, kjer se je zgodila zastrupitev, poslale ekipo za obvladovanje nesreč. Kdo je pripravil ali kupil meso, ki se je izkazalo za usodno, še ni znano, takšna tragedija pa se ni zgodila prvič. Po poročanju tujih medijev je leta 2021 prav tako na otoku Pemba umrlo sedem ljudi, med njimi triletni otrok, še nekaj ljudi so hospitalizirali.

Tragedija je pretresla Zanzibar: med smrtnimi žrtvami so po večini otroci. FOTO: Sylvia_kania/Getty Images

Meso morske želve, kot rečeno, velja na Zanzibarju za kulinarično posebnost – kljub možnosti zastrupitve. Protistrupa ali zdravila ob izbruhu simptomov ni, zato zdravstveni strokovnjaki odsvetujejo uživanje spornega mesa, tako surovega kot toplotno obdelanega.