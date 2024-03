Soseda razkrila srhljive besede mladoletnega M. Ž.: »Igral sem se s sekiro. Imel je čuden pogled«

Stal je sredi ulice, v okrvavljenih oblačilih. Povabila sem ga, naj pride v mojo trgovino, dokler ni prišla policija, nato pa sem ga vprašala: »Kaj si počel?«, na kar je preprosto odgovoril: »Igral sem se s sekiro. Imel je čuden pogled, ni veliko govoril.«

Simbolična fotografija. FOTO: Shutterstock Photo

S temi besedami je za Blic soseda spregovorila o mladoletnem M. Ž. (13), ki je v ponedeljek v vasi Markovac pri Vršcu s sekiro pokončal 12 jagnjet. Zločin je odkril lastnik ovac, ki se je odpravil na ogled črede. Ko je vstopil, je bil šokiran, saj je v mlaki krvi ležalo 12 jagnjet.

Policistom vse priznal

Lastnik ovc je najprej mislil, da so ovce pokončali šakali, šokiran pa je bil, ko je izvedel, da za vsem stoji mladoletnik, ki živi v njegovi hiši. »Mama ga je zapustila, poročila se je v drugo vas in nihče od tukaj noče slišati zanjo. Njegov oče je bil bolan, zato je zanj in za fanta skrbela žena iz vasi. Nista v sorodu, a ona skrbi zanj,« je razkrila. Dodala je, da je fant policistom vse priznal, z njimi je šel tudi pokazat sekiro, s katero je zagrešil srhljiv zločin. Medtem so M. Ž. odpeljali na oddelek za otroško psihiatrijo in adolescentno psihiatrijo.