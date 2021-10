Šok, nekdanja pornoigralka ubila dveletnega sina in ga prinesla v trgovino

Nekdanja madžarska pornografska zvezda je obtožena, da je do smrti zabodla svojega dveletnega sina. Njegovo truplo je odvrgla na blagajno v eni od italijanskih diskontnih trgovin, piše portal Newyork post.(44) je vstopila v diskontno trgovino italijanske blagovne znamke, ki jo poznamo tudi pri nas, ​v italijanskem mestecu Città della Pieve in klicala na pomoč, medtem ko je na blagajno odlagala truplo svojega sinaDeček je imel devet vbodnih ran na prsnem delu in po vratu. Njegovo krvavo majico in njen pulover so našli v zapuščeni stavbi v bližini trgovine.Bradacsovo so aretirali in jo obtožili uboja. Nož, s katerim je končala življenje svojega sina, pa so našli v njeni torbici.Preiskovalci so prepričani, da je motiv tega odurnega uboja maščevanje sinovemu očetu, s katerim sta se ločila in imela strašne borbe za skrbništvo.Po nekaterih virih je očetu po družbenih omrežjih poslala fotografije mrtvega otroka in potem z otrokom odkorakala v trgovino.Nekdanja zvezda filmov za odrasle je na policiji povedala, da otroka ni ubila, in jim sporočala nasprotujoče si izjave, preden je poklicala svojega odvetnika.Juhasz je povedal, da je Bradacsova pobegnila iz Madžarske v Italijo pretekli mesec in ugrabila sina, ki mu ga je sodišče v popolnosti dodelilo.