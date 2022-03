So v Savi našli truplo Mateja Periša? To pravi srbski forenzik

Moški, čigar truplo so prejšnji četrtek našli v Savi pri Umki, ni Matej Periš (27) iz Splita. Vsaj tako trdi tamkajšnji forenzik Časlav Ristić. Truplo, ki je bilo v razpadajočem stanju, je bilo pripeto na splav. »Strokovnjaki sodne medicine morajo ugotoviti, koliko časa je bilo truplo v vodi. Imajo svoje metode, da to ugotovijo, in na ta način se določi identiteta.« Identiteto pokojnika opravljajo na dva načina: prek prstnih odtisov, če je to mogoče, ali pa se vzame DNK-vzorec.

Leta 1996 izginil pevec

Ristić je poudaril, da ni nobenega dvoma, da se je Periš utopil. Ob tem je omenil primer pevca narodnozabavne glasbe Dušana Kostića, čigar trupla po domnevnem skoku s Pančevskega mostu v Donavo leta 1996 prav tako niso nikoli našli.

Po mnenju Kostića edina skrivnost ostaja lokacija, kje je Periš skočil v vodo. Kot pravi, ni dileme, da se je Periš utopil in da so vse drugo špekulacije. »Če se je zapletel v kakšno grmovje in veje ali pa se je preprosto zataknil pri Pančevskem mostu za čoln ali na obali, morda nikoli ne bo priplaval na površje.«