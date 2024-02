Smrtonosna pošiljka bi lahko spremenila svet: »Grozljivo si je predstavljati posledice ...« (VIDEO)

Član japonske mafije je obtožen tihotapljenja radioaktivnih snovi. 60-letni Takeshi Ebisawa je tako poskušal prodati uran in plutonij, za katera je verjel, da bosta prenešena v Iran za izdelavo jedrske bombe.

Policiji znan že od prej

Leta 2022 je bil namreč obtožen posedovanja mamil in orožja, po tem dogodku pa mu grozi dosmrtna ječa. Član japonske kriminalne združbe Yakuza je trenutno v zaporu v Brooklynu, Ebisawa pa je s sodelavci na Tajskem ameriškemu tajnemu agentu pokazal vzorce jedrskih snovi. Ameriški tajni agent se jim je predstavil kot trgovec z mamili in orožjem, tesno povezan z iranskim generalom, in mafijci so nasedli njegovi zgodbi. Tajske oblasti so zasegle vzorce, ki so prispeli iz Mjanmara, in jih predale ameriškim preiskovalcem, ki so potrdili, da materiali vsebujejo uran in plutonij, navaja BBC.

Ebisawa je bil z agentom v stiku od februarja 2020, ko mu je v šifrirani komunikaciji poskušal razložiti, da uran ni dober za zdravje. Kasneje septembra istega leta je agentu ponudil prodajo 50 ton urana in torija za 6,85 milijona dolarjev, svoji ponudbi pa je priložil fotografije z Geigerjevim števcem, ki je uporablja za merjenje ravni sevanja.

»Grozljivo si je predstavljati posledice, če bi bila ta prizadevanja uspešna, vsakogar, ki tihotapi takšne materiale in ogroža nacionalno varnost ZDA in mednarodno stabilnost, bo odgovarjal,« je dejal Matthew G. Olden, pomočnik generalnega državnega tožilca.