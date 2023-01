Slovenski košarkarji lažirali tekme?!

Naši košarkarji so v Evropi precej iskani, a naj bi se v sosednji Avstriji zapletli v afere. Športne stave so pogosto magnet za športnike, ki poskušajo vnaprej uganiti razne izide srečanj po svetu; naslednji korak pa so njihove stave na svoje klube, kjer se lahko zgodi namerna izguba tekme v prid dobička na stavnem listku.

Še v sobotnem predvečeru je moštvo druge avstrijske košarkarske lige Swarco Raiders Tirol – v tej so tudi trije mladi slovenski košarkarji – po dramatični končnici zmagalo v tekmi državnega prvenstva. Njihov najboljši strelec je bil prav 25-letni slovenski igralec​ Jernej Ledl - Jerry, ki je dosegel 37 točk. A le nekaj ur zatem, torej v noči na nedeljo, so se po navedbah klubske spletne strani zgodile hišne preiskave pri treh slovenskih legionarjih tirolskega moštva.

Brčina je do razkritja afere nosil številko 14, od takrat ne igra več za Avstrijce. FOTO: Ubsc-graz.at

Zasegli računalnike in telefone

Klub navaja, da so hišne preiskave, v katerih so zasegli prenosne računalnike in mobilne telefone, posledica sumov prirejanja izidov v povezavi s spletnimi stavnicami. V postavi Raidersov so še vedno navedeni trije slovenski igralci, ob Ledlu tudi 25-letni Ljubljančan Žiga Habat in 26-letni Postojnčan Gašper Jordan Rojko, ki pa so jih suspendirali takoj, ko so izvedeli za očitke o manipuliranju tekem. »Popolnoma smo presenečeni nad dogodki, predvsem pa pretreseni in sodelujemo s pristojnimi organi ter avstrijsko košarkarsko zvezo,« je v prvem odzivu na spletni strani innsbruških Raidersov sporočil Markus Schwab, športni vodja njihove košarkarske zveze. Ledl, Habat in Rojko so sicer skupaj nastopali tudi v ulični 3 x 3 košarki.

Tudi odbor za integriteto pri avstrijski košarkarski zvezi je tri naše igralce suspendiral – sprva za deset dni, a je vprašanje, ali bodo v dresu tirolskega kluba še sploh kdaj nastopili, če se bodo sumi prirejanja tekem v korist športnih stav(nic) izkazali za utemeljene. Kljub temu da so Tirolci zapisali, da velja domneva nedolžnosti, dokler ne bodo obsojeni. Onkraj severne meje so zelo občutljivi za manipulacije s športnimi stavami, Tirolci so, denimo, razkrili, da tudi sami nadzirajo stavnice. »Vsa srečanja moške in ženske superlige kot tudi druga košarkarska liga so nadzorovani za morebitne sumljive poteke na svetovnem trgu,« je razkril glavni menedžer avstrijske košarkarske zveze Johannes Wiesmann: »Tako so naši pristojni postali pozorni na ta, aktualen primer. To je dokaz, da naše varnostne mere delujejo.«

Denar naj bi si delili pod mizo

Takšne varnostne postopke so vpeljali po razkritju afere v Gradcu pred tremi leti, ko se je v mreže preiskovalcev ujelo celotno tamkajšnje prvoligaško košarkarsko moštvo: kot so poročali, je januarja 2020 policija avstrijske Štajerske prijela pet profesionalnih košarkarjev, ki so jih osumili prirejanja tekem prve lige. Med njimi je bil tudi Velenjčan Drago Brčina, pred nekaj dnevi pa so avstrijski mediji objavili novico, da je bila proti kar desetim nekdanjim košarkarjem Gradca vložena obtožnica – ob petih Avstrijcih, dveh Američanih, ki sta jo popihala onstran Atlantika takoj, ko sta plačala varščino, ter dveh Hrvatih je obtožen tudi Slovenec. »Gre za 35-letnega slovenskega državljana, ki biva v Gradcu,« nam je odgovoril Hansjörg Bacher z graškega državnega odvetništva.

Na spletnih straneh graškega košarkarskega kluba je tudi podatek, da si je danes 35-letni Brčina po svoji prvi pogodbi s klubom iz Gradca tam ustvaril bivališče. Njihov glavni menedžer Michael Fuchs je za Novice pojasnil, da je bil takrat edini slovenski igralec v klubu: »Ne trpimo, da ima kdo odprt račun pri stavnicah, in s tem so ob prihodu v klub tudi vsi seznanjeni ter opozorjeni, naj se s tem ne igrajo. To imamo tudi opredeljeno v pogodbah – kdor tega ne upošteva, gre lahko stran.« Kot je bilo znano, so prav v klubu zaznali, da njihovi igralci ne igrajo za klub, ampak za svoj žep, ter so igralce in dogajanje naznanili policiji. Po neuradnih navedbah iz prestolnice avstrijske Štajerske naj bi si igralci v bližnji restavraciji po odigranih srečanjih (in stavah) denar delili pod mizo – ali to drži, bomo lahko izvedeli na sojenju košarkarjem, za katero še ni razpisane glavne obravnave, tudi obtožnica še ni pravnomočna.

Po razkritju afere pa so imeli precej težav tudi v graškem klubu, razkrije Fuchs: »Potem ko smo vse takoj odpustili, smo morali dobiti in vpeljati nove igralce, stroški so bili ogromni. Celo zasebno smo morali seči globoko v žepe, saj nismo mogli dopustiti propada kluba.« Fuchs se je soočal z očitki od marsikje: »Nekateri so zahtevali, da nas vržejo iz prve lige.« Kljub temu so v njej ostali.

Podrobnosti iz obtožnice proti graškim košarkarjem pa so predstavili tamkajšnji mediji: deset igralcev naj bi med letoma 2017 in 2020 na različne načine prirejalo športna srečanja. »Manipulirali naj bi na 19 tekmah. Škoda za vsako srečanje se ocenjuje na okoli 45 tisoč evrov,« je razkril Bacher. Obtoženi enajsterici košarkarjev – prej omenjeni deseterici iz obtožnice so nedavno dodali še enega osumljenca, ki je trenutno v priporu – očitajo organiziranje kriminalne združbe ter težke goljufije, deloma je ostalo zgolj pri poskusih.