Slovenec (58) poškodoval tri policiste, poskušal pobegniti z avtomobilom, polnim kokaina (VIDEO)

Srbski policisti in kriminalisti so v Beogradu aretirali D. M. (58), državljana Srbije in Slovenije, potem ko so v njegovem vozilu znamke Volkswagen, s katerim je najprej trčil v policijsko vozilo, našli devet kilogramov kokaina.

D. M. se pred tem v mestu Ostružnica ni odzival na ukaz policije, naj ustavi vozilo in je s svojim avtomobilom trčil v službeno vozilo policije in skušam pobegniti. Pri tem so bili trije policisti lažje poškodovani, osumljenega pa so hitro ujeli.

Srbski podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Ivica Dačić je povedal, da so aretacijo po operativnem delu izvedli pripadniki Ministrstva za notranje zadeve v Novem Sadu. »D. M. je bil aretiran zaradi suma, da je izvedel kaznivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa prepovedanih drog ter oviranja uradne osebe pri opravljanju uradnih dejanj. Ob tem je bilo zaseženih osem kilogramov in 957 gramov kokaina,« je izjavil minister Dačić. Dodal je, da je kriminalistična policija našla kokain na območju Beograda pri pregledu vozila, ki ga je vozil osumljeni.

D. M. so pridržali za 48 ur, nato pa ga bodo s kazensko ovadbo pripeljali k višjemu javnemu tožilcu v Beogradu.

Poglejte, kam je skril kokain: