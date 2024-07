Slavni glasbenik umrl v 49. letu starosti

Glasbenik Thomas Bruckner je umrl v starosti 49 let.

Ta DJ je bil rojen v Münchnu, kjer je leta 1994 začel svojo kariero in združeval progresivni trance in techno. Najbolj znan kot koproducent elektro house uspešnice »Loneliness«, ki je dosegla vrh lestvic, uporabljal je psevdonim Tomcraft.

Tomasova družina je na njegovem Instagram profilu potrdila, da je umrl, vzroka smrti pa še niso razkrili.

»S težkim srcem vas obveščamo, da je včeraj, 15. julija 2024, preminil naš ljubljeni oče in mož. Za vedno te bomo nosili v naših srcih in ljubili do ponovnega srečanja,« je zapisala družina.