Skuhala večerjo za družino, umrli trije: »Rada sem jih imela«

O hudi tragediji poročajo iz Avstralije. V mestu Leongatha so po družinski večerji 29. julija umrli trije ljudje - bivši tast in tašča kuharice ter sestra bivše tašče. 48-letna Erin P., ki je skuhala kosilo, pravi, da nima pojma, kaj se je zgodilo in da je imela rada svojo družino in je nikoli ne bi prizadela. Na večerji so bili Erinin nekdanji tast in tašča Don in Gail P. (70), Gailina sestra Heather W. (66) in njen mož Ian W. (68).

Zastrupitev z gobami?

Okoli polnoči so gostje povedali, da jim je slabo. Naslednji dan so v bolnišnico odšli štirje, trije pa so umrli. Zdravniki sumijo na zastrupitev s hrano zaradi uživanja strupenih gob, navaja BBC. »Ničesar nisem naredila. Ljubila sem jih in uničena sem, ker so umrli,« pa trdi Erin P. Preiskovalci pravijo, da niso prepričani, ali je jedla isto hrano kot njeni gostje, in ali so bile v jedi, ki jo je postregla, tudi gobe.