Škandal! Popravljal prenosnik znane političarke, kmalu na spletu končali njeni intimni posnetki

Pravi škandal trese naše južne sosede, potem ko so se razkrila neprimerna dejanja računalničarja.

Zlorabil zaupanje udeleženke resničnostnega šova in političarke

Kot navaja Danica.hr, je moški (40) popravljal računalnike in zagrešil kaznivo dejanje. Najprej mu je ženska, znana iz resničnostnega šova, v popravilo prinesla prenosni računalnik, on pa je brez njene vednosti in soglasja iz računalnika kopiral fotografije in posnetke z eksplicitno vsebino. Nato je na Facebooku odprl lažne profile z imeni več žensk ter prijateljem in znancem pošiljal njene fotografije in posnetke. In ne le to – ustvaril je tudi lažni profil z njeno fotografijo na portalu za izbiro spolnih partnerjev.

Pravnomočno je bil obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni. FOTO: Shutterstock

Enako je nato storil še znani politiki in menedžerki, ki mu je prav tako prinesla prenosni računalnik v popravilo. Tako je z nedovoljeno uporabo osebnih podatkov zagrešil dve kaznivi dejanji. Pravnomočno je bil obsojen na šest mesecev pogojne zaporne kazni zapora.