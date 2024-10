Sirski državljan z ognjem in mačeto nad ženine prijatelje

Essnu v Nemčiji so imeli v soboto obsedno stanje: podtaknjena sta bila dva požara v večstanovanjskih hišah, dostavni kombi je zapeljal v dve trgovini. Meščani porurskega kraja so si oddahnili, ko so prijeli storilca, 41-letnika sirskih korenin, čigar fotografija je že prej zakrožila po družbenih omrežjih. Na njej ima v rokah mačeto.

V soboto nekaj po 17. uri so policijo in gasilce obvestili o požaru v večstanovanjski stavbi, kmalu zatem je zagorelo še v eni podobni zgradbi. Essenski gasilci so ukrotili ognjene zublje, kljub temu pa je bilo kar 31 poškodovanih, med njimi osem otrok, dva izmed njih sta v smrtni nevarnosti.

2 otroka sta v kritičnem stanju.

Pozneje je dostavni kombi zapeljal v dve prodajalni; šoferja so posneli, kako je izstopil iz vozila z mačeto v roki. V neposredni bližini drugega prizorišča sta nato policista prijela 41-letnega Essenčana s sirskim državljanstvom, ki se sam predstavlja kot Palestinec. Kljub bojazni, da gre za teroristično dejanje, se je izkazalo drugače.

Po požarih je bilo poškodovanih 31 ljudi, med njimi osem otrok. FOTO: Gasilska brigada Essen/Facebook

Ni imel sreče v ljubezni, zapustila ga je žena. Sklenil je, da se bo maščeval vsem, ki so jo podpirali, zato je podtaknil požar v obeh stavbah, kjer so živeli prijatelji njegove bivše. Osumljen je hudega požiga in poskusa umora, njegov odvetnik pa opozarja, da potrebuje predvsem pregled pri psihiatru.