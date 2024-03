Za družinsko tragedijo kriva posebna vrsta satanizma? Najprej ubila otroka, nato še sebe

Zakonca iz Srbije sta umorila lastna otroka, dečka, stara eno leto in tri leta, ter nato storila samomor s skokom s stolpnice na bulvarju Kralja Lazarja v Novam Sadu.

Zakonca so našli v petek mrtva pred nebotičnikom v mestu. V zgradbi sicer nista živela. Vstopila sta v objekt in splezala na streho, pri čemer sta razbila steklo vhodnih vrat, in se pognala v globino. Zdravniki, ki so prispeli na kraj dogodka, so lahko le potrdili njuno smrt. Trupli so poslali na Inštitut za sodno medicino, kjer bo opravljena obdukcija, a za zdaj na njiju ni znakov nasilja, ki bi nakazovali, da gre za kaznivo dejanje.

Ko se je policija odpravila do hiše v Petrovaradinu, kjer sta prebivala zakonca z otrokoma, so odkrili trupli otrok, starih eno in tri leta. Domnevno naj bi bila zastrupljena.

»Bog daj, da se motim, a to je naša prihodnost«

Po informaciji, da so na stenah stanovanja simboli egipčanske mitologije ter da policija in tožilstvo preiskujeta očitke, da sta bila 25-letni L. P. S. in dve leti mlajša M. P. S. člana sekte, je za Telegraf.rs spregovoril tudi znani srbski sektolog Dimitrije Pastuović. Sumi, da naj bi šlo v tem primeru za vrsto satanizma, ki je povezan z egipčansko magijo. »Bog daj, da se motim, a to je naša prihodnost, vse po zaslugi družbenih omrežij in platform, kjer mnogi širijo zgodbo o energijah, kozmosu, poganskih božanstvih,« pravi.

Dodaja, da zagovorniki teh prepričanj širijo svojo propagando in na ta način zastrupljajo mlade. »Na žalost se je razmahnilo, in da bi to ustavili, je treba sprejeti zakon. Država, Cerkev, policija, vsi se morajo vključiti in izvajati kazni,« je sklenil.

Več podrobnosti o tej tragediji bo znanih po zaključku preiskave.