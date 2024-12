Še kamen bi zajokal: v nesreči umrla družina, Sofija imela komaj štiri leta

Zakonca Konstantin (36), Teodora (33) in njuna štiriletna hči Sofija so umrli v strašni prometni nesreči, ki se je zgodila na božič, ko se je družina odpravljala iz Nemčije v Romunijo, kjer so želeli preživeti praznike s svojimi najbližjimi.

Njihovi sorodniki in prijatelji se zdaj pripravljajo na pogreb.

Družina je življenje izgubila na enem najnevarnejših delov cest v Romuniji: E-85, znani tudi kot »cesta smrti«. Njihov avto je zgorel po silovitem trku z naloženim tovornjakom, pišejo tuji mediji.

Zakonca sta se poročila pred sedmimi leti, v Nemčijo pa sta preselila pred šestimi leti v želji po boljšem življenju.

Potovali so na obisk k Teodorinim staršem, nesreča pa se je zgodila dve uri pred domom.

Konstantin je po pisanju tujih medijev nevarno prehiteval, pri tem pa mu je zdrsnilo in trčil v tovornjak, ki je prevažal mlečne izdelke.

Trk je bil tako silovit, da je avtomobil nemudoma zgorel.

V tovornjaku sta bila voznik in njegova žena. Oba sta utrpela lažje poškodbe, a sta potrebovala zdravniško pomoč.