Še kamen bi zajokal: šestmesečnega dojenčka sedem ur pustil v avtu, parkiranem na soncu

Šestmesečni dojenček je umrl blizu jezera Cordes v Združenih državah Amerike, potem ko je sosed otrokovih staršev pustil otroka v vozilu več kot sedem ur, je sporočil šerifov urad okrožja Yavapai.

V torek okoli 21. ure so policisti prejeli klic, da je otrok ostal v avtomobilu in ne kaže znakov življenja. Policisti so prispeli kmalu zatem in potrdili, da je otrok umrl, navaja abc 15 Arizona.

Soseda so aretirali in osumili umora

Med preiskavo so ugotovilia, da je otrokova mati mladoletnega soseda prosila za prevoz v Prescott Valley, skupaj z dojenčkom. Na poti nazaj naj bi dojenček zaspal v avtosedežu na zadnjem sedežu sosedovega avtomobila. Policija pravi, da je mati nato prosila sosedo, naj pusti otroka pri očetu, ki se bo kmalu vrnil domov. Sosed je prišel okoli 14. ure, parkiral avto na soncu in vstopil v hišo, češ da je pustil otroka v avtu. Okoli 20.45 je oče poklical mamo in vprašal, kdaj mu bo soseda predala otroka.

Mama je bila takrat v službi in je takoj poklicala sosedo, ki je ugotovila, da je otrok še vedno v avtu. Sosed in oče sta stekla do avta, kjer sta našla dojenčka, in ga poskušala oživljati do prihoda reševalcev. Policija trdi, da je bil malček v avtu privezan približno sedem ur, preden so ga našli.