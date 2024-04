S terencem v stavbo, kjer se skupina otrok s starši zabavala na rojstnodnevni zabavi

V ameriški zvezni državi Michigan odmeva grozljiva nesreča v marini Swan Boat Club v kraju Newport minuli konec tedna. Povzročila jo je pijana 66-letna voznica, ko je s terencem zapeljala stavbo, kjer se skupina otrok s starši zabavala na rojstnodnevni zabavi. Trčenje je bilo silovito, saj se je avto zaril kar 7,62 metra globoko.

Ranjenih je bilo 15 ljudi, reševalci so s helikopterjem v bolnišnico odpeljali tri otroke in šest odraslih. Umrla sta osemletna Lana in njen petletni brat Zayn, starejši brat Jayden in njihova mama Mariah pa sta v kritičnem stanju. Prizadeta družina je na spletu po nesreči že objavila poziv za zbiranje sredstev za pokritje stroškov zdravljenja in pogreb nesrečnih otrok.

Stavba ni zdržala trka.

7,62 metra je prodrla v stavbo.

Policija je voznico priprla, zaradi vožnje pod vplivom alkohola in tragičnega razpleta nesreče jo čaka kazenski pregon. Ameriški mediji so poročali, da je policija že obiskala bar, kjer naj bi pred nesrečo popivala povzročiteljica nesreče.