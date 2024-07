S samostrelom ranil policista: izvedelo se je, kako hudo je z njim

Pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu je 25-letnik v soboto s samostrelom ranil policista, ki je varoval poslopje. Policist je v samoobrambi tudi sam sprožil strele proti napadalcu in ga ubil. Hudo ranjenega policista so reševalci odpeljali v bolnišnico, tam so mu z operacijo iz vratu odstranili puščico in menda dobro okreva.

Notranji minister Ivica Dačić je dejal, da je šlo za teroristični napad, ki naj bi bil domnevno povezan z islamskimi skrajneži. Da je bil napadalec z njimi najverjetneje povezan, je za Blic povedalo več ljudi, ki so poznali mladca, nekoč mu je bilo ime Miloš Žujović, a se je preimenoval v Salahudina.

2 dni pred napadom je njegova žena zapustila Srbijo.

Policija je pozneje v bližini aretirala še dva osumljenca, enega od njih, 25-letnega Igorja Despotovića, so v preteklosti že obravnavali zaradi načrtovanja terorističnega napada. Oblasti ne izključujejo možnosti, da je tokratni napad na veleposlaništvo načrtovalo še več storilcev. Morda celo Salahudinova žena, sicer državljanka Bosne in Hercegovine, ki je dva dni pred napadom zapustila Srbijo, po nekaterih informacijah naj bi odšla v Črno goro, srbska policija pa je tamkajšnje oblasti že zaprosila, naj jo izsledijo.

Policija je okrepila svojo navzočnost tako pred veleposlaništvi kot pred državnimi institucijami in nakupovalnimi središči. FOTO: Oliver Bunic/Afp

Miloš Žujović, ki je imel v soboto poleg samostrela pri sebi tudi nož, je sicer znan po nasilnem vedenju. Na avtobusu je med drugim napadel žensko pred njenimi otroki, jo udaril in ji grozil.

V Srbiji so po napadu razglasili rdeče varnostno opozorilo.