Rodila na terasi in otroka vrgla v smetnjak! Zdaj se je oglasila njena mati ...

Kot smo poročali, je danes v Srbiji odjeknila novica, da je mlada mamica M. J. v smetnjak odvrgla pravkar rojenega otroka. Sedaj je spregovorila njena mama, ki trdi, da za nosečnost sploh ni vedela.

Sorodniki 22-letnice so enotnega mnenja, da ni sposobna skrbeti zase in da je žrtev ljudi, ki so izkoriščali njeno stanje.

»Ni mi nič povedala, sploh nisem vedela, da je bila noseča,« začne zgodbo z drhtečim glasom J. J., mati 22-letnice iz vasi Malošište v Srbiji, ki je včeraj svojo novorojenko takoj po rojstvu odvrgla v smetnjak.

Ne vedo, kdo je oče

»Ne vemo niti, kdo je oče. Včeraj zvečer smo slišali, da je menda eden od tistih, ki odnašajo smeti. Z možem sva bila včeraj na policiji v Doljevcu, kjer so me spraševali, zakaj je zavrgla otroka. Rekla sem jim, da ne vem. Bila sem na stranišču, ko se je zgodilo. Sama je rodila na terasi in otroka takoj vrgla v smetnjak pred hišo,« pripoveduje J. J.

Dodaja, da sta z možem nepismena in da o nosečnosti nista nič vedela, a sorodniki pravijo, da je bila nesrečna mladenka žrtev svojega očeta, ki se je do nje vedel skrajno neodgovorno, ter da ni imela niti osebnega dokumenta niti zdravstvene kartice, zaradi česar ni mogla uveljavljati pravic do socialne pomoči.

»Živimo zelo težko. Imam samo štiri razrede osnovne šole, živimo od socialne pomoči, ki znaša 15.000 dinarjev. Elektriko so nam odklopili že pred leti. Če bi vedeli za otroka, bi ga kljub temu obdržali. Fantje so prijavili, da so našli dojenčka, nato so prišli policija in reševalci – nismo vedeli, kaj nas je doletelo,« pravi novopečena babica.

Sosedje potrjujejo, da družina živi v velikem pomanjkanju.

K njim hodili delavci

»Elektrike nimajo že tri leta, nikjer ne delajo, živijo zelo težko. To je ena sama revščina. Šokiran sem. Pol ure pred tem sem šel nekaj vreč v smetnjak, tam ni bilo ničesar. Tudi nosečnosti nismo opazili, nosila je široke majice. Videli smo, da k njim pogosto prihajajo delavci iz komunale iz Doljevca. Pili so v trgovini in nato hodili k njim. Nisem vedel, kaj se dogaja,« je povedal sosed Miodrag Milenković.

V preteklosti naj bi z mamo obdelovali majhno polje v bližini in imeli vsaj nekaj zelenjave za preživetje. V zadnjih letih sta prenehali z delom na polju in živeli izključno od socialne pomoči, ki jo je oče porabljal za alkohol.

Drugi sosed je zgodbo dopolnil: »To dekle poznam že od rojstva, saj smo sosedje. Žal o družini nimam ničesar dobrega povedati. Živijo v skrajni revščini, elektrike nimajo že leta. Mati ima resne psihične težave, oče je alkoholik, hči pa je žal podedovala materino psihično stanje. Grozno je, da so nekateri moški to izkoristili in jo spolno zlorabljali. To je privedlo do nosečnosti, ki bi se lahko tragično končala.«

Spregovoril tudi sorodnik

Sorodnik pravi, da je zjutraj srečal očeta 22-letnice: »Jokal je kot dež. Vprašal sem ga, kaj se je zgodilo, pa je le skomignil z rameni in ponavljal, da ni vedel, da je hči noseča ter da ni bil doma, ko je rodila. Prosil me je za cigareto, jaz pa sem ga vprašal, ali imajo kaj hrane. Rekel je, da nimajo nič, zato sem mu dal 500 dinarjev. Nato mi je rekel, da gre na tržnico po zelje, papriko in klobaso, da mu žena kaj skuha,« opisuje srečanje z očetom nesrečnice.

Njegova žena je dodala: »Dekle je prihajalo do naše ograje po trikrat ali štirikrat na dan. Vedno je spraševala, ali imamo kakšne bombone. Vedno sem ji dala kaj, v zadnjem času so imeli grozdje, ki ga je prišla nabirat in jest. Nosila sem jim tudi hrano, a je bilo vse zaman – živeli so res težko. Dekleta mi je bilo zelo žal, pogosto sem jo vabila, naj pride k nam gledat televizijo ali se malo odmakne od tiste hiše, a nikoli ni hotela,« – pripoveduje sorodnikova žena.

Poskus umora novorojenčka

Dogodek so policisti za zdaj kvalificirali kot poskus umora otroka ob porodu. Mlade mamice še niso aretirali. Če bo psihiatrična preiskava potrdila navedbe sosedov, da dekle ni bilo prištevno, ne bo kazensko odgovarjala, temveč ji bo izrečeno obvezno zdravljenje in varstvo v psihiatrični ustanovi.