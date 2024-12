Grozljivo! Mama vrgla novorojenčka v smetnjak pred očmi sosedov (FOTO)

»To družino poznam že od rojstva, saj smo sosedje, žal pa nimam ničesar dobrega povedati o njih. Živijo v skrajni revščini, kolikor vem, nimajo niti elektrike. Mama ima resne psihične težave, oče je alkoholik, na žalost pa je tudi hči podedovala materine duševne težave. Še huje je, da so nekateri moški izkoristili njeno duševno stanje in jo spolno zlorabljali, kar je privedlo do nosečnosti, ki bi se lahko končala tragično,« je povedal sosed 22-letnega dekleta, ki je včeraj v vasi Malošište blizu Doljevca v Srbiji v smetnjak vrgla komaj rojeno deklico.

Sosed pripoveduje, da se je včeraj znašel na kraju dogodka kmalu zatem, ko je drugi sosed, B. Z., iz smetnjaka izvlekel novorojenčico.

Videla sta jo, ko je odvrgla smeti

»Videl sem dva moška, ki sta sedela pred trgovino, eden od njiju je bil vidno pretresen. Ko sem vprašal, kaj se dogaja, mi je povedal, da je v smetnjaku našel otroka. Dejal je, da sta videla dekle nekaj vreči v smetnjak, a nista bila pozorna, ker živi blizu in sta mislila, da odlaga smeti. Nato pa je zaslišal cviljenje, za katero je najprej mislil, da je mačje. Približal se je smetnjaku, da bi preveril, in zagledal krvavega otroka, zavitega v rjuho. Vzel ga je, odnesel v trgovino in poklical reševalce,« pripoveduje sogovornik.

Dodaja, da je bil prisoten, ko je prispela reševalna služba v spremstvu policije.

Vidno pretresen

»Najprej je prispelo reševalno vozilo in prevzelo otroka, nato še drugo, ki je prišlo ponjo (mamo). Videli smo jo, ko so jo pripeljali iz hiše – sploh ni vedela, kaj se dogaja. Njeno stanje je bilo očitno resno. Na kraj dogodka je prišlo tudi pogrebno vozilo, slišal sem, da so iz hiše vzeli posteljico zaradi preiskave. Policija je takoj zavarovala območje in zapečatila njihovo hišo. Ne vem, ali so starše odpeljali, a verjamem, da so jih. Po mojem mnenju je največja odgovornost na očetu – moral bi vedeti, kaj počnejo moški, ki so stalno prihajali k njegovi hčeri,« je dodal sosed.

Poudarja, da je moški, ki je našel otroka, še vedno pretresen, a je prav zaradi njega deklica preživela.

Imela je veliko srečo

»Ko smo čakali reševalce, smo ga malce dražili in ga vprašali, ali bo postal njen boter. Odvrnil je, da mu je najpomembnejše, da je z otrokom vse v redu, in da mu ne bi bilo odveč, če bi postal njen boter,« je zaključil.

Ekipa tamkajšnjega zdravstvenega doma je deklico oskrbela in jo prepeljala na otroško kliniko v Nišu. Pediater Miloš Bogoslović je pojasnil, da gre za zdravo deklico, težko 2950 gramov.

»Nismo vedeli, kaj pričakovati, ali je otrok živ ali mrtev, zato smo bili pripravljeni na vse. S seboj smo imeli opremo za reanimacijo, odeje za ogrevanje, plenice. Ko smo prispeli, smo videli deklico – tiho je jokala, bila je gola, krvava, s še nepodvezano popkovino. Bilo je jasno, da je komaj rojena. Prava sreča je, da jo je tisti sosed slišal, glede na vremenske razmere,« je povedal Bogoslović.

Ves čas jo je držal v rokah

Zdravstvena ekipa je izvedla vse potrebne postopke za novorojenčke, nato pa deklico prepeljala v Niš.

»Osnovno smo jo oskrbeli – očistili smo dihalne poti, preverili vitalne funkcije, podvezali popkovino in jo ogreli. Ves čas sem jo držal v rokah, dokler nismo prišli na kliniko, kjer smo njen prihod napovedali. Tam so jo znova pregledali, okopali in stehtali. Težka je 2950 gramov in povsem zdrava. Vsi smo srečni, da se je vse končalo dobro,« je zaključil pediater.

Niška policija je potrdila, da intenzivno preiskujejo dogodek.