Prisluškoval, ko je delala od doma in mastno zaslužil: žena ga je zapustila, denar mora vrniti

Nevsakdanja zgodba o denarju, lažeh in skrhani ljubezni prihaja iz ZDA. Tyler Loudon iz Houstona v Teksasu je obtožen izkoriščanja svojih pogojev za delo na daljavo in dobička z zasebnimi informacijami, povezanimi z načrti naftne družbe BP, da kupi trgovsko središče in postajališče za tovornjake v Ohiu. Tako naj bi Loudon prisluškoval več poslovnim klicem svoje žene, ko je delala od doma in govorila z menedžerjem za združitve in prevzeme pri BP, njen mož pa je po prisluškovanju odšel po nakupih.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Tylerja Loudona obtožila trgovanja z zaupnimi informacijami, ki jih je slišal od svoje žene, ko je delala doma.

Kupil je več kot 46.000 delnic družbe TravelCentre of America brez vednosti svoje žene, tedne, preden je bilo 16. februarja 2023 objavljeno, da je bil dogovor z BP dogovorjen. Po tej objavi so delnice TravelCentres of America poskočile za skoraj 71 %. Loudon je nato prodal vse svoje delnice in ustvaril dobiček v višini 1,8 milijona dolarjev.

Denar mora vrniti, žena ga je zapustila

Loudon je na koncu vse priznal svoji ženi in trdil, da je kupil delnice, ker je želel zaslužiti dovolj denarja, da bi lahko ona delala manj. A ženaj je vse prijavila šefom pri BP, ki so jo pozneje odpustili, čeprav niso imeli nobenih dokazov, da je svojemu možu namerno posredovala informacije. Na koncu se je izselila iz njunega doma in vložila zahtevo za ločitev, navaja The Guardian. Loudon ni zanikal obtožb, denar, ki ga je zaslužil s trgovanjem, mora vrniti z obrestmi, plačati pa bo moral tudi dodatno kazen, ki jo bo določilo sodišče. Poleg tega mu grozi kazenska ovadba.