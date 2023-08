Priljubljena zdravnica s pištolo vstopila v otroško sobo, nato se je začela grozljivka ...

Krystal Cascetta, 40-letna zdravnica iz New Yorka, specializirana za hematologijo in onkologijo, je ustrelila svojega otroka in nato naredila samomor, poroča Daily Mail. Kot so sporočili iz policijskega urada za kriminalistično preiskavo, je predhodna preiskava pokazala, da se je dogodek zgodil v soboto okoli 7. ure zjutraj.

»Policija preiskuje umor in samomor v mestu Somers. Krystal Cascetta je vstopila v sobo svojega otroka, ga ustrelila in nato pištolo uperila vase,« je v izjavi zapisala policija. Cascetta je diplomirala na Medicinski fakulteti v Albanyju in kot specializantka interne medicine v Univerzitetni bolnišnici North Shore bila nagrajena za pripravnico leta. Zaposlila se je v bolnišnici Mount Sinai in postala članica Ameriškega združenja za klinično onkologijo in hematologijo. Sodelovala je v kliničnih preskušanjih za zdravljenje raka dojke, za kariero v medicini pa jo je spodbudila smrt najboljše prijateljice njene matere, ki je umrla za rakom dojke, ko je bila v osmem razredu.

Znanci so jo opisovali kot strastno tekačico in navdušenko nad fitnesom, menijo pa tudi, da je bilo zdravljenje v njenem DNK-ju, saj je že kot otročiček svoje punčke zavija v gazo. Njen mož Timothy Talty vodi podjetje Talty Bar za energetske ploščice, Cascetta pa je bila medicinski strokovnjak za omenjeni izdelek in je pomagala pri ustvarjanju. Poročila sta se leta 2019 v Brooklynu, živela pa sta v Somersu, kjer sta kupila hišo, vredno milijon dolarjev.