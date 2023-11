Prijeli likvidatorja vodje švedskega narkokartela

Pred trgovino v sarajevski soseski Bulevar so v torek popoldne odjeknili streli. Ubita je bila ena oseba, ena pa ranjena. Po poročanju bosanskih medijev naj bi šlo za načrtovano likvidacijo. Zamaskirani napadalci naj bi ubili švedskega državljana, sicer vodjo mamilarskega kartela.

Policisti so v mestu Sokolac, približno 50 kilometrov vzhodno od Sarajeva, prijeli eno osebo, osumljeno za umor Harrisa Österdahla, neuradno prav tako švedskega državljana, plačanega morilca. Šlo naj bi za Oliverja Erberta - Petra, predali so ga organom notranjega ministrstva kantona Sarajevo.

4 leta je že odsedel.

Po neuradnih informacijah so policisti našli tudi avtomobil, s katerim naj bi storilca pobegnila s kraja zločina. Drugi storilec je sicer še vedno na begu.

Ni tam živel

V torek pozno popoldne sta pred stanovanjski kompleks Bulevar v naselju Stup prišli dve zamaskirani osebi s športnima torbama, v katerih je bilo avtomatsko orožje, in začeli streljati. Pri tem je ena oseba umrla, druga pa je bila ranjena. Po poročanju bosanskih medijev je poškodovani moški utrpel lažje poškodbe in so ga odpeljali v Klinični center Univerze v Sarajevu, šlo naj bi za državljana Švedske.

Zakaj je bil Österdahl v Sarajevu, ni znano. Mediji poročajo, da je star 30 let, na Švedskem pa je vodil mamilarski kartel. Leta 2017 je bil obsojen na štiri leta zaporne kazni zaradi podkupovanja, preprodaje mamil in nedovoljene uporabe orožja. Šlo naj bi za plačane morilce, ki so ga prišli v Sarajevo likvidirat. Očividci so za medij povedali, da moški ni živel v naselju, kjer je bil ustreljen. V času streljanja je bilo na ulici več domačinov, na srečo pa ni bil nihče od njih ranjen.