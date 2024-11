Pridržali suspendiranega policista in mu zasegli 1,5 milijona evrov

Črnogorska policija je v petek pridržala šest ljudi zaradi suma, da so sodelovali v organiziranem kriminalu, kraji in prikrivanju dokazov. Med pridržanimi osumljenci je tudi suspendirani policist, pri katerem so pred tem našli 1,5 milijona evrov, je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina danes sporočila policija.

V akciji pred dobrima dvema tednoma so policisti preiskali več lokacij v državi, pri čemer so zaplenili orožje, strelivo, eksploziv in droge, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug poročala črnogorska javna radiotelevizija RTCG.

Med preiskavo so odkrili ukradena vozila ter bencin, za katerega sumijo, da so ga osumljenci želeli uporabiti za uničevanje sledi po storjenih zločinih.

Vpleten v dejavnosti v Nemčiji

Pridržani suspendirani policist je bil po navedbah črnogorske policije v minulih letih vpleten v dejavnosti v Nemčiji, poroča Mina.

Policija iz Podgorice ga je pridržala v petek. Trije osumljenci so medtem še na begu.