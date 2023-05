Pri Novigradu našli ladjo, ne pa tudi pogrešanih hrvaških ribičev

V morju pri Novigradu so v globini 27,7 metra našli ladjo dveh hrvaških ribičev, ki ju pogrešajo od torka, vendar ribičev žal niso našli, je sporočila vodja puljske luške kapitanije Dolores Brenko Škerjanc.

Dodala je, da so se uresničile njihove domneve in da so na dnu morja deset navtičnih milj od Novigrada našli ribiško ladjo. Potem ko so jo našli, so potapljači preiskali celotno območje, vendar pogrešanih ribičev iz Umaga niso našli. Dodala je, da iskanje nadaljujejo in da še naprej upajo, da bodo ribiča našli.

Od torka popoldne

Ribiča pogrešajo od torka popoldne, ko je na morju ob Istri pihala močna burja. Še isti dan so začeli obsežno iskalno akcijo, tudi na italijanski strani Jadranskega morja, a ribičev še niso našli.

Iskanje so v četrtek osredotočili na območje deset navtičnih milj od Novigrada, kjer so v torek zadnjič zaznali signal njunega mobilnega telefona. Na območju pa je sonar policijskega čolna nato v sredo zvečer na globini 27,7 metra nekaj zaznal. Takrat so se v iskanje pogrešanih ob ladjah vključili tudi potapljači.

Dolores Brenko Škerjanc je še povedala, da je ladja v relativno dobrem stanju in da bo preiskava pokazala, zakaj je potonila.