Preživela je le osemletna deklica, 45 romarjev umrlo

Južnoafriško ministrstvo za promet je v četrtek sporočilo, da je v avtobusni nesreči blizu mesta Mamatlakala v severni provinci Limpopo umrlo 45 ljudi, ena oseba pa je bila poškodovana. Z ministrstva so sporočili še, da je voznik na mostu izgubil nadzor nad avtobusom, ta je trčil v ograjo, nato pa padel z mosta in zagorel. Na avtobusu so bili romarji, ki so potovali iz glavnega mesta Bocvane na velikonočno bogoslužje v mesto Moria v Južni Afriki.

Reševalna akcija je trajala do četrtka pozno ponoči. Nekatera trupla so zgorela do nerazpoznavnosti, nekaj potnikov pa je ostalo ujetih v razbitinah avtobusa, so sporočile transportne oblasti Limpopa.

Pozivamo k odgovorni vožnji in previdnosti.

Umrlo je 45 ljudi, preživela je le osemletna deklica. Hudo poškodovano so jo prepeljali v bolnišnico. Do včeraj dopoldne so našli 12 trupel.

Južnoafriška ministrica za promet Sindisiwe Chikunga je obljubila, da bodo oblasti preiskale vzrok nesreče. »Pozivamo k odgovorni vožnji in previdnosti, saj bo ta velikonočni konec tedna na naših cestah več ljudi,« je opozorila.

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je sodržavljane pozval, naj se potrudijo, da bo velika noč minila varno in brez zapletov. »To ne bi smel biti čas, ko čakamo na statistične podatke o tragedijah ali poškodbah na naših cestah,« je zapisal.