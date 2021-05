Preiskovalci razkrili, v stroju za predelavo mesa našli človeški DNK

Po razkritju skrivališča srbskega klana Belivuk in Marka Miljkovića je srbsko tožilstvo skupaj s kriminalisti opravilo obsežno preiskavo.



V vikend hišici v beograjskem naselju Ritopek so v stroju za predelovanje oziroma mletje mesa našli različne človeške DNK. »Niti en zločin klana Belivuk-Miljković ne bo ostal nepojasnjen. Potem ko smo v hiši groze v Ritopeku našli skrivne prostore, kjer se je poleg orožja in eksploziva nahajal tudi industrijski stroj za mletje mesa, so organi pregona potrdili, da se je v stroju nahajalo več sledi DNK različnih žrtev,« je povedal minister za notranje zadeve Aleksandar Vulin. Kot je dejal, je ta ubijalska skupina ljudi mučila, jih ubila in na koncu na najbolj grozen način zmlela njihove ostanke, da bi zakrila sledi.

