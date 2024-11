Pred šolo in očmi otrok so se steple tri mame

Tako pri nas kot tudi po svetu narašča vrstniško nasilje, v Veliki Britaniji policisti denimo preiskujejo že devetletnike, ki katerega od sošolcev ozmerjajo z neprimernimi izrazi. Medtem pa se je na spletu pojavil posnetek, s katerega je razvidno, od kod otrokom takšno obnašanje.

Pred eno od britanskih osnovnih šol so se namreč po tem, ko so odložile otroke, brutalno steple tri mame. Ena je drugo močno ugriznila v prst, sledilo je ruvanje po tleh, vlečenje za lase, ena od vročekrvnih žensk je celo dobila s pestjo po nosu, da je zakrvavela.

Druge mame so sprva presenečene obstale, ko so si nekoliko opomogle od šoka, pa so vreščečo trojico poskušale spraviti narazen, na pomoč so poklicali tudi policijo, medtem ko so šokirani učitelji hiteli s spuščanjem rolet v učilnicah, da otroci ne bi videli, kako nizko so se njihove mame oziroma mame njihovih sošolcev spustile.

Policisti, ki incident preiskujejo, so uspeli ugotoviti, da se vse skupaj začelo zaradi nohtov. Vse tri mame, ki so se zapletle v pretep, so namreč kozmetičarke, ki so si zaradi urejanja nohtov v lase skočile že preko družabnih omrežij, vse skupaj pa je šlo tako daleč, da je, ko so se srečale tudi v živo, preraslo v fizično nasilje.

Dvaintridesetletna Sophie Mckay je morala zaradi močnega ugriza, s katerim ji je tekmica poškodovala živce v dveh prstih, obiskati zdravnika, dobila je cepivo proti tetanusu in antibiotike.