Pred hrvaško-črnogorsko mejo zaradi prehitevanja kolone izbruhnil množičen pretep

Na skrajnem jugu Hrvaške je v soboto po navedbah očividcev prišlo do množičnega pretepa, ko so čakajoči na mejnem prehodu s Črno goro prestregli domačina, za katera so mislili, da želita prehiteti kolono, pravzaprav pa sta bila namenjena domov. Policija v zvezi z incidentom preiskuje dva albanska državljana.

Hrvaška policija je danes sporočila, da je v zvezi s poškodovanjem dveh moških iz občine Konavle na skrajnem jugu države pridržala tri albanske državljane. Enega so nato izpustili, dva pa še preiskujejo in ju najverjetneje čaka prijava zaradi povzročitve poškodb.

Kot poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT, je v soboto okoli 18.40 po navedbah očividcev več ljudi napadlo očeta in sina, ki sta mimo kilometrske kolone vozil poskušala priti do doma. Pri tem jih je namreč ustavila skupina albanskih državljanov, ki je mislila, da poskušata prehiteti čakajoča vozila, da bi prej prečkala mejni prehod s Črno goro. V množičnem pretepu naj bi sodelovalo okoli deset ljudi.

Domačina sta bila zaradi poškodb prepeljana v bolnišnico, trenutno pa že okrevata doma.

Cesta, ki povezuje jug Hrvaške s Črno goro in Albanijo, je posebej prometna v poletnih mesecih, zaradi česar na obeh straneh schengenske meje vsakodnevno nastajajo dolgi zastoji.