Pozor, vznemirljivi posnetki! Streljanje v restavraciji, kamor zahajajo slovenske vplivnice (VIDEO)

Legendarna beograjska restavracija Tri šešira, ki leži v središču srbskega glavnega mesta v nekdaj boemski četrti Skadarlija, je tokrat pristala v medijih zaradi streljanja. Kot pišejo tamkajšnji mediji, se je incident zgodil v nedeljo okrog polnoči, ko je 43-letni gost lokala Dalibor K. s strelnim orožjem ranil varnostnika.

Zdaj se je na družbenih omrežjih pojavil še posnetek streljanja. Lahko si ga ogledate spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Kot so pisali mediji, je spor vzniknil zaradi hrupa, ki ga je povzročala skupina gostov. K skupini je pristopil varnostnik, da bi jih opozoril, a je izbruhnil prepir, ki je eskaliral v streljanje.

Ranjenega varnostnika so nemudoma prepeljali v beograjski klinični center, kjer so mu oskrbeli rane. V streljanju je utrpel poškodbe roke in trebuha, njegovo stanje je stabilno.

Medtem napadalca še iščejo.

Obisk restavracije Tri šešira je sicer priljubljen tudi med Slovenci, saj gre za eno bolj znanih »kafan« v Beogradu, deluje že 150 let. Priljubljena je med številnimi svetovnimi in domačimi zvezdniki, politiki in tudi vplivneži. Pred nedavnim sta se tam snemali tudi slovenski vplivnici Anja Jenko in Katarina Benček, ki sta uživali v okusih srbske kuhinje in melodijah narodne muzike.