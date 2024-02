Povozila zaročenca in lagala, da je šlo za nesrečo: »Oseba, ki ji je najbolj zaupal, mu je vzela življenje« (VIDEO)

Alice Wood (24), študentka filozofije, je po prepiru izgubila živce in povozila svojega zaročenca Ryana Watsona (24). Oba sta bila na zabavi v Stoke-on-Trentu v Angliji, po kateri sta se sprla. Woodova je najprej trdila, da je bil njen zaročenec žrtev tragične nesreče, ko ga je udarila v bližini njunega doma Rode Heath malo pred polnočjo 6. maja 2022. No, zdaj je bila zaradi umora obsojena na 18 let zapora, sodnik Michael Leeming pa ji je dejal, da je za situacijo, v kateri je, kriva le ona.

Alice je svojega zaročenca obtožila spogledovanja z drugo žensko

»Ko je bila pod vplivom alkohola, je svoje vozilo uporabila kot orožje, se namerno zaletela vanj in celo nadaljevala z vožnjo, ko ga je zadela,« je po izreku kazni dejal detektivski inšpektor Nigel Parr. Dodal je, da ni hotela prevzeti odgovornosti, zaradi česar je bila Ryanova družina prisiljena spremljati sojenje in gledati posnetke njegovih zadnjih trenutkov.

Zaradi umora so jo obsodili na 18 let zapora.

Ryanova mati, Lisa Watson, je v pisni izjavi, ki so jo prebrali na sodišču, dejala, da nobena kazen ne bo zadostovala, ker so jim vzeli Ryana. »Edina oseba, ki ji je Ryan najbolj zaupal, je bila oseba, ki mu je vzela življenje na tako nasilen način,« je zapisano v izjavi, je poročal Sky News.