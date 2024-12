Potnik se je med odmevnim strmoglavljenjem pripravljal na konec in preživel, oglasila se je letalska družba

Predhodni rezultati preiskave kažejo na »fizično in tehnično vmešavanje«, je danes sporočila letalska družba Azerbaijan Airlines in napovedala odpoved letov za deset ruskih letališč, potem ko je njeno potniško letalo na poti v Rusijo v sredo strmoglavilo na zahodu Kazahstana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strmoglavljeno letalo Embraer 190 je v sredo vzletelo iz Bakuja in poletelo proti čečenskemu mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau v Kazahstanu. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala.

Po mnenju nekaterih strokovnjakov obstaja možnost, da je azerbajdžansko letalo pomotoma sestrelil ruski sistem zračne obrambe. Oblasti v Moskvi poudarjajo, da je treba počakati na rezultate preiskave, ter svarijo pred prehitrimi zaključki in teorijami.

Vodja ruske agencije za civilno letalstvo Dmitrij Jadrov pa je danes sporočil, da je Ukrajina z droni napadla mesto Grozni ravno v času, ko je tam skušalo pristati azerbajdžansko potniško letalo. Dodal je, da je letalo dvakrat neuspešno poskušalo pristati, pri čemer so ga ovirale tudi slabe vremenske razmere.

Začel se je pripravljati na konec

Dva potnika in en član posadke so medtem za tiskovno agencijo Reuters povedali, da so slišali vsaj en glasen pok, ko se je letalo približevalo mestu Grozni. »Po udarcu sem mislil, da bo letalo razpadlo,« je dejal eden od potnikov in dodal, da se je začel pripravljati na konec.

Trenutek, ko je letalo padlo na tla. FOTO: Social Media Via Reuters

Oblasti v Čečeniji so žrtvam letalske nesreče in njihovim družinam ponudile finančno in drugo pomoč, kar pa je Azerbajdžan zavrnil, navaja nemška tiskovna agencija dpa. »Niti država niti njeni državljani takšne pomoči ne bodo sprejeli,« je danes poročal azerbajdžanski novičarski portal Day.az, ki se sklicuje na neimenovanega predstavnika azerbajdžanskega predsedniškega urada.