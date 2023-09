Pomagal prijatelju in umrl zaradi ugriza strupene kače

Okoli 60 let star moški je umrl zaradi ugriza strupene kače, potem ko je junaško priskočil na pomoč prijatelju, ki se mu je strupenjača ovila okoli noge in jo je pomagal odstraniti. Moška so oskrbeli reševalci v Koumali, 60 kilometrov južno od Mackayja v avstralskem Queenslandu. Zgodilo se je v nedeljskem večeru, med proslavo ob stoletnici tamkajšnje šole.

Kača je moškega najverjetneje ugriznila v roko, so povedali reševalci in še, da se je potem zgrudil, ljudje, ki so bili ob njem, pa so ga nemudoma začeli oživljati in takoj poklicali reševalce, a je v času, ko so prišli na kraj dogodka, nesrečnež doživel srčni zastoj in niti reševalci z defibrilatorjem ga niso mogli oživiti.

Ugriznila ga je v roko, kmalu se je zgrudil.

Drugega moškega, prav tako starega okoli 60 let, so odpeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Ali je tudi njega ugriznila kača, ni povsem znano. Prav tako ni jasno, katera je ugriznila moškega iz Queenslanda, za katerega je bil strup usoden, a na podlagi simptomov, ki so jih opisali, gre najverjetneje za smrtonosno rjavo kačo.