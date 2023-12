Policist ukradel 49 kilogramov mamil. Nato se je lotil preprodaje

Policisti Uprave kriminalistične policije Uprave policije so v sodelovanju z Uradom za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala zaključili kriminalistično preiskavo zoper tri državljane Hrvaške (letnik 1996, 1996 in 1993), enega zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pooblastil, pomoč pri zlorabi položaja in pooblastil, pomoč pri poskusu zlorabe položaja in pooblastil, razkrivanje uradne tajnosti ter neupravičena proizvodnja in promet z mamili.

»Obstaja utemeljen sum, da je prvoosumljeni (letnik 1996) kot policist kriminalistične policije drugima osumljencema posredoval operativne podatke o morebitnih lokacijah, kjer združbe hranijo mamila. Sumijo tudi, da so vsi trije osumljenci, potem ko je prvoosumljeni pridobil podatke o garaži, kjer so shranjena mamila, vlomili v garažo na območju Zagreba, iz katere odtujili so okoli 40 kilogramov marihuane in okoli devet kilogramov hašiša, ki so jih potem vsi trije prodali na nezakonitem trgu. «

Disciplinski postopek

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljence predali pripornemu nadzorniku, policisti pa so zoper njih podali kazensko ovadbo zaradi navedenih kaznivih dejanj. »Prav tako je bil osumljeni 27-letni policist s sklepom pristojnega vodje odstranjen iz službe, zoper njega pa bo v zakonskem roku vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, pišejo na policiji.

Oglasil se je tudi Urad za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) in primer podrobneje opisal. Vse se je dogajalo v razmiku enega leta, od novembra lani do začetka decembra letos. Kriminalist, zaposlen v Upravi kriminalistične policije na Policijski upravi, je uporabil podatke policije o tem, kje različni preprodajalci mamil hranijo mamila. Kot je razbrati iz sporočila za javnost, torej ni šlo za mamila, ki jih hrani policija, temveč za mamila, ki so v nezakoniti posesti.

USKOK je preiskovalnemu sodniku Županijskega sodišča v Zagrebu predlagal odreditev pripora za vse obtožene.

»USKOK je na podlagi kazenske prijave PNUSKOK-a izdal sklep o uvedbi preiskave zoper tri hrvaške državljane zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in oblasti, pomoč pri zlorabi položaja in pooblastil, pomoč pri poskusu zlorabe položaja in oblasti, razkrivanje uradne tajnosti ter neupravičena proizvodnja in promet z mamili.

