Policist ga je sedemkrat ustrelil v hrbet

REUTERS PICTURES Spet so izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Objavil ga je odvetnik družine Georgea Floyda.

Vsi protesti in vsa prizadevanja aktivistov so bili očitno zaman: strahoten obračun v ameriški zvezni državi Wisconsin je znova spravil na noge Američane, ki se zdaj razjarjeni maščujejo zaradi napada na. V nedeljo so očeta treh otrok večkrat ustrelili v hrbet, medtem ko je korakal proti svojemu vozilu.Da je vse še okrutnejše, so bili v tistem trenutku v sivem kombiju Blakovi sinovi, ki jih je med dogajanjem seveda zajela panika in so reševalce, ki so kmalu prispeli na kraj krvavega obračuna, rotili, naj rešijo njihovega ljubega očeta, zgroženi poročajo ameriški mediji. Jacob se, hudo ranjen, še vedno bori za življenje v Milwaukeeju, kamor so ga prepeljali s helikopterjem,, odvetnik družine, ki je umrl v jeklenem primežu brutalnega policista, pa je objavil posnetek, kako je žrtev policijskega nasilja postal tudi Blake.Dogodek je razbesnel številne Američane, ki so se tako znova preselili na ulice, kajti v Kenoshi je že nekaj ur pozneje izbruhnilo nepopisno nasilje. Nebrzdane množice so na ulicah zažigale smetnjake, razbijale okna, policijsko postajo pa zbombardirale z molotovkami in razdejale z opekami; prizanesle niso niti avtomobilom na ulicah, skupili pa so jo tudi številni možje postave, ki so prihiteli mirit situacijo. Množico so policisti sicer razgnali s solzivcem, a le za nekaj časa. Kenosha se je v nočnih urah znova znašla v primežu zubljev, zažgali so številne tovornjake in se spravili celo na stavbo sodišča.Po zadnjih podatkih je Blake še vedno v kritičnem stanju, mnogi pa vpijejo, da je policija po takšnem obračunu, po toliko prelite krvi na ulicah, shodih, napovedih za spremembe postopkov, povsem izgubila zaupanje naroda. Kot je za zdaj znano, se je policija usodnega popoldneva znašla pred Blakovim domovanjem zaradi obvestila o družinskem nasilju: srdito naj bi se sprli dve ženski, Blake pa naj bi ju poskušal miriti. Po pogovoru z možmi postave se je Blake obrnil in krenil proti svojemu kombiju, eden od policistov pa ga je nato z eno roko prijel za majico, z drugo pa sprožil pištolo. Iz neposredne bližine ga je ustrelil menda sedemkrat.