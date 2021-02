Policijsko nasilje: spravili so se nad devetletnico

»Želim svojega očeta!« se sliši na posnetku iz ameriškega Rochestra, ki je že obšel splet, policist pa pravi, naj se umiri. Kot piše New York Post, je šlo za devetletnico, ki so jo skušali odpeljati policisti, potem ko je nekdo prijavil nasilje v družini.Na posnetku je vidno, da mati tepe hčer, zato so to odpeljali policisti. Ker pa se s tem ni strinjala, je policistka predlagala, naj uporabijo solzivec, da se bo umirila. Potem se slišijo kriki deklice, ki prosi, naj ji obrišejo oči.Šef policije se je kasneje opravičil za ravnanje policistov.