Policija sporočila podrobnosti nesreče, v kateri je umrl policist (49): Imel je prepoved vožnje

Na cesti med Belišćem in Baranjskim Petrovim Selom se je v torek ob 13.10 zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 49-letni policist, ki ni bil v službi.

49-letni voznik osebnega avtomobila se je namreč peljal iz smeri Belišća v smeri Baranjskega Petrovega Sela, kjer je pri uvozu v ovinek trčil v brežino, nato pa je izgubil oblast nad vozilom in zletel s ceste ter trčil v drevo, zaradi poškodb pa je na kraju umrl.

Truplo so prepeljali v Klinični bolniški center Osijek na Kliničnem inštitutu za patologijo in sodno medicino, kjer bo opravljena obdukcija. V prometni nesreči 49-letnik ni bil pripet z varnostnim pasom in je vozil osebni avtomobil s prepovedjo vožnje vozil B kategorije.