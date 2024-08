Policija razkrila podrobnosti o Bosanki, ki je Slovencu in šefu policije v Rovinju zažgala avtomobila

Istrski policisti so pridržali 39-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki jo sumijo, da je v nedeljo zažgala avtomobil in motor 55-letnega načelnika policijske postaje v Rovinju in 74-letnega Slovenca. Plameni so škodo povzročili tudi na bližnjem zabojniku za odpadke in nadstrešku. V incidentu k sreči ni bil nihče poškodovan.

Po podatkih policije je osumljenka avto zažgala tako, da ga je polila z bencinom, nato pa zažgala.

Nastala škoda še ni ocenjena

Po zaključeni kriminalistični preiskavi bo osumljenka zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja s priveden na istrsko policijsko upravo.