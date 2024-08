Drama v Rovinju: nekdo zažgal vozili 74-letnega Slovenca in policijskega načelnika

V Rovinju je neznani storilec ponoči podtaknil požar, v katerem sta zgorela osebni avtomobil in motor v lasti načelnika rovinjske policije. Ogenj je uničil tudi avtomobil v lasti 74-letnega Slovenca. Policija preiskuje incident in išče storilca, so potrdili na istrski policijski upravi.

Ni šlo za tehnično okvaro

»Vzrok požara je neznan, vendar pa je bil zagotovo podtaknjen, saj je preiskava pokazala, da ni šlo za tehnično okvaro,« je povedala tiskovna predstavnica istrske policijske uprave.

Policija je navedla še, da je požar v Rovinju izbruhnil nekaj po polnoči. Iz gorečega avtomobila v lasti 55-letnega načelnika policije se je ogenj razširil še na njegov motor in bližji avtomobil v lasti 74-letnega Slovenca s slovenskimi registrskimi oznakami.

Ogenj je vsa tri vozila popolnoma uničil

Plameni so škodo povzročili tudi na bližnjem zabojniku za odpadke in nadstrešku. V incidentu ni bil nihče poškodovan, medtem ko obseg materialne škode še ugotavljajo.