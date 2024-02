Policija preiskuje dekana ekonomske fakultete, do kar 384.000 evrov naj bi prišel z ponarejanjem

Policija preiskuje pri 48- letno odgovorno osebo visokošolskega zavoda, poročajo hrvaški mediji. Osumljen je storitve sedmih kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil ter dveh kaznivih dejanj ponarejanja uradnih ali poslovnih listin, z neutemeljenim in nezakonitim izplačevanjem sredstev z računa omenjenega zavoda ter s ponarejanjem uradnih in poslovnih listin. Telegram navaja, da gre za nekdanjega dekana reške ekonomske fakultete Alena Hosta. Neuradno naj bi ga sumili, da si je neutemeljeno izplačeval honorarje oziroma dodatke k plači.

Prilastil naj bi si kar 384.000 evrov

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 48-letnik kot odgovorna oseba visokošolskega zavoda v obdobju od leta 2018 do 2022 neutemeljeno in nezakonito izplačeval denarna sredstva z bančnega računa omenjene ustanove ter ponarejal uradne in poslovne listine, storil sedem kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil ter dve kaznivi dejanji ponareditve uradne ali poslovne listine. Istih kaznivih dejanj je osumljenih še devet drugih državljanov, starih od 35 do 58 let, ki so v dogovoru z 48-letnikom in po njegovih naročilih izvršili protipravna dejanja na škodo zavoda, v katerem so delali pedagoško in tehnično osebje osebje.

S tem so zavodu ter državnemu proračunu povzročili za najmanj 384.000 evrov materialne škode.