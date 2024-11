Policija aretirala nevarnega morilca in posiljevalca, Alija se ni upiral

Danes zgodaj zjutraj so aretirali Alijo Balijagića, je sporočil podpredsednik srbske vlade in notranji minister Ivica Dačić. Povedal je, da so pripadniki specialne protiteroristične enote v sodelovanju zjutraj okoli 3.05 aretirali morilca in posiljevalca v vasi Pribojska Goleša.

»Bil je v hiši, za katero smo imeli informacije, da občasno prihaja tja. Ujeli so ga med spanjem, ni se upiral,« je povedal Dačić.

Dodal je, da je imel Balijagić pri sebi dve puški, navaja Blic.

Ubil brata in sestro

Policija je Balijagića iskala od oktobra, potem ko je v vasi Sokolac ubil dve osebi. Balijagić naj bi brata in sestro ubil po kosilu v njuni hiši. Balijagića so sicer avgusta izpustili iz zapora, kjer je bil od leta 2015 zaradi posilstva starke in tatvine.