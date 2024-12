Poklical podjetje, se predstavil kot njihov šef in naročil izplačilo 270.000 evrov. Poslušali so ga ...

Podjetje iz Slavonskega Broda se je znašlo v velikih težavah, potem ko so jim lažni poslovni partnerji ukradli več kot 270.000 evrov. V torek je namreč policijska uprava Brodsko-posavske županije prejela kazensko prijavo zaposlenega v podjetju s tega območja, saj menijo, da so bili prevarani zaradi zavajajočih informacij.

Kot piše Jutarnji List je oškodovano podjetje nakazalo več kot 270.000 evrov na bančni račun, ki je pripadal neznani osebi. Po navedbah iz kazenske prijave je 10. decembra neznana oseba stopila v stik z zaposlenim v podjetju in se predstavila kot njegov nadrejeni.

Navedel izmišljen podatek

Poleg lažnega predstavljanja je domnevni nadrejeni zahteval nakazilo velike vsote denarja na račun drugega podjetja, pri čemer je kot razlog navedel izmišljen podatek, da sta njihovo podjetje in to drugo podjetje v poslovnem odnosu.

»Po izvedenem nakazilu je zaposleni stopil v stik s svojim pravim nadrejenim in ugotovil, da ga ta ni kontaktiral, temveč neznana oseba, ki se je lažno predstavljala. Policisti bodo podali posebno poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Slavonskem Brodu proti neznanemu storilcu zaradi prevare. Preiskava in kriminalistični postopki za izsleditev prevaranta se nadaljujejo. Obenem pozivamo državljane, naj bodo previdni pri finančnih transakcijah, vedno dodatno preverijo identiteto oseb, ki jih kontaktirajo, in preverijo verodostojnost zahtevkov za izplačilo denarja, da bi se zaščitili pred morebitnimi prevarami,« sporočajo iz brodsko-posavske policije.

