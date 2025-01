Poglejte te prizore! Zvečer po košarkarski tekmi velik navijaški spopad, vsi so tepli vse (VIDEO)

V nedeljo zvečer je bila v osiješki dvorani Gradski vrt odigrana košarkarska tekma med Vrijednosnicami Osijek in Zadrom, v kateri so domači slavili s 60:58. Veliko zmago domačih košarkarjev pa je žal zasenčil navijaški spopad, ki je izbruhnil po tekmi.

Kakšnih 500 metrov od dvorane je prišlo do fizičnega spopada med dvema večjima skupinama mladeničev. Kot so navedli hrvaški medijio, je šlo za skupino ljudi iz Osijeka, ni pa potrjeno, da gre za organizirano skupino, povezano s Kohorto in člani navijaške skupine Tornado, navijači Zadra, ki so prišli na tekmo.

Spopad je trajal nekaj minut, nato sta se skupini razšli, a je kasneje prišlo do več manjših spopadov.