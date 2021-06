Podrl se je blok s 130 stanovanji

Del poslopja je sploščen kot palačinka. FOTO: Marco Bello/ Reuters

Med reševanjem je izbruhnil požar, ukrotili so ga po 20 minutah.

Slišati je bilo kot eksplozija. Bilo je, kot bi pridivjala nevihta, nič se ni videlo, ko se je prah polegel, pa je dve tretjini bloka izginilo. Sploščil se je z zemljo. Tako očividci opisujejo četrtkovo delno porušenje 12-nadstropnega stanovanjskega poslopja v floridskem mestu Surfside.Med ruševinami reševalci še vedno iščejo preživele s kamerami, sonarji in reševalnimi psi. Katastrofa je zahtevala štiri življenja, 102 človeka so rešili iz ruševin, a pogrešajo še več kot sto ljudi. Koliko jih v resnici iščejo, pa ne vedo. Med pogrešanimi je več priseljencev iz Latinske Amerike, najverjetneje tudi sorodniki paragvajske prve dame. Izginili so namreč njena sestra z možem in tremi otroki.Območje okoli porušenega stanovanjskega poslopja je videti kot prizor iz apokaliptičnega sveta. V bližini se zbirajo svojci pogrešanih in upajo, da bodo prej ali slej slišali dobro novico, hkrati pa jih je strah, da bo pomoč prišla prepozno. Izpod dela stavbe, ki je sploščen kot palačinka, se še slišijo zvoki kot udarjanje ob cevi, s čimer poskušajo preživeli, ujeti pod plasti kamenja, reševalce opozoriti nase.V obsežni akciji sodeluje 80 vozil reševalcev, gasilcev in policije ter žerjav, s pomočjo katerega so reševali ljudi, ujete v stanovanja v delu stavbe, ki se ni sesedel. Vzrok nesreče za zdaj ni znan.