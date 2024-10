Pobrala je 100 milijonov in izginila

Atraktivni 39-letni Francozinji Aurélie Bard je uspela velika prevara, o kateri je včeraj govorila vsa Nemčija. Po poročanju časnika Bild je Bardova leta 2023 od svojega delodajalca, modne verige Kiabi, prejela 100 milijonov evrov na bančni račun.

Delodajalci so ji denar zaupali, da bi ga oplemenitila in povečala dobiček firme, ona pa ga je nakazala na račun Volksbanke v Düsseldorf v Nemčijo in od tam naprej na račun turške banke. Nato je izginila kot kafra.

Avgusta letos se je znašla na naslovnici, kmalu zatem pa v priporu. FOTO: Facebook

Avgusta letos pa so njeni nekdanji delodajalci debelo pogledali, ko se je Aurélie pojavila na naslovnici časopisa Modern Luxury Palm Beach, v katerem so jo predstavili kot kreativno moč na jugu ameriške zvezne države Florida.

Znašla v preiskovalnem priporu

Modna veriga Kiabi je že sprožila postopke za vrnitev denarja, državno odvetništvo v Düsseldorfu pa je uvedlo preiskavo posebno težke goljufije s ponareditvijo uradnih listin. Roka pravice je Aurélie zgrabila na letališču na Korziki, kjer se je želela vkrcati na zasebno letalo in poleteti na grški otok Mikonos, kjer bi se udeležila elitne zabave.

Namesto tega se je Francozinja znašla v preiskovalnem priporu, še posebno pestro pa naj bi bilo v nemški banki, kjer o stomilijonskem nakazilu ni bilo obveščeno niti vodstvo, znesek pa ustreza skoraj celotnemu osnovnemu kapitalu banke. Sto milijonov naj bi s turškega računa izginilo neznano kam. Aurélie je prej že bila pogojno obsojena na dve leti zapora, ker je nekemu francoskemu podjetju z goljufijo izpulila tričetrt milijona, angleškemu nogometašu iz premier lige pa s 140 ponarejenimi čeki okoli 700.000 evrov.