Po smrti male deklice glavni osumljenec v priporu

Truplo osemletne Narin Güran so v nedeljo, 19 dni po njenem izginotju v turškem Diyarbakirju, našli v potoku, oddaljenem dva kilometra. Vse kaže, da je vrečo s truplom nekdo poskušal skriti med vejevje in kamenje. Obdukcija je razkrila grozljive podrobnosti. »Na žalost so naše ekipe našle truplo pogrešane deklice, ki je izginila v okrožju Balar v Diyarbakirju,« je sporočil notranji minister Ali Yerlikaya.

Forenziki so na vratu našli sledi davljenja, deklica je imela zlomljeno nogo, truplo pa je bilo v vodi 15 dni, poročajo turški mediji. »Tisti, ki so odgovorni za Narinino smrt, bodo privedeni pred sodišče,« je napovedal pravosodni minister Yilmaz Tunc.

Pridržali tudi brata

Narin se 21. avgusta ni vrnila domov iz šole. Posnetek šolske kamere prikazuje, kako se druži s štirimi prijatelji, nato pa se po hriboviti poti odpravi domov. Po njenem izginotju je stekla obsežna iskalna akcija. Preiskovalci so med drugim zaslišali člane družine in pridržali skupno 24 oseb, tudi njeno mamo in očeta. Za kratek čas so pridržali tudi 18-letnega brata pogrešane, ki je imel na svojem telesu sledi ugrizov. Izpustili so ga, saj inštitut za sodno medicino ni mogel nedvomno potrditi, da sledi pripadajo Narin.

Nazadnje so aretirali dekličinega strica Salima Gürana. Med preiskavo so v njegovem avtomobilu odkrili sledi DNK, ki pripadajo Narin. Ugotovili so tudi, da je Salim po dekličinem izginotju s telefona izbrisal vsa sporočila in pretekle klice. Na sodišče so ga pripeljali v oklepnem vozilu, 2. septembra pa so ga aretirali zaradi suma kaznivega dejanja umora.